Batman'da onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı - Son Dakika

Batman Bölge Devlet Hastanesine atanan Onkoloji Uzmanı Dr. Yakup Ergün, hasta kabulüne başladı.



Dr. Ergün yaptığı açıklamada, Batman'da görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Batman ve bölge halkına sağlık hizmeti vermek için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Batman Bölge Devlet Hastanesinde Tıbbi Onkoloji Polikliniği ve Kemoterapi Ünitesinde kanser hastalarının başka merkezlere başvurmalarına gerek kalmadan hastanemizde tedavilerini gerçekleştireceğiz." dedi.