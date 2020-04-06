Son Dakika › Güncel › Batman'da onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı - Son Dakika
Batman'da onkoloji uzmanı hasta kabulüne başladı
6 saat önce
Batman Bölge Devlet Hastanesine atanan Onkoloji Uzmanı Dr. Yakup Ergün, hasta kabulüne başladı.
Batman Bölge Devlet Hastanesine atanan Onkoloji Uzmanı Dr. Yakup Ergün, hasta kabulüne başladı.
Dr. Ergün yaptığı açıklamada, Batman'da görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Batman ve bölge halkına sağlık hizmeti vermek için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Batman Bölge Devlet Hastanesinde Tıbbi Onkoloji Polikliniği ve Kemoterapi Ünitesinde kanser hastalarının başka merkezlere başvurmalarına gerek kalmadan hastanemizde tedavilerini gerçekleştireceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:18 Kaynak: AA
Son Dakika Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması