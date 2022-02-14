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Batman'da Sevgililer Günü dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik - Son Dakika

Batman'da Sevgililer Günü dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik

14.02.2022 12:58
Batman'da Sevgililer Günü dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik

Batman'da Bir Kalp Bin Umut Derneği ve belediye iş birliğiyle 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Bir Yetime Sevgili Ol" temasıyla aralarında yetimlerin de bulunduğu çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Batman'da Bir Kalp Bin Umut Derneği ve belediye iş birliğiyle 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Bir Yetime Sevgili Ol" temasıyla aralarında yetimlerin de bulunduğu çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için tiyatro gösterimi yapıldı, çocuklara 14 Şubat Sevgililer Günü anısına çeşitli hediyeler verildi.

Bir Kalp Bin Umut Derneği Başkanı Veysi Mercimekçi, dernek olarak Batman Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık 1000 çocuğu ağırladıkları güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Mercimekçi, "100 yetim çocuğa yönelik ekstra bir çalışmamız vardı. 14 Şubat Sevgililer gününde her yıl gerçekleştirmiş olduğumuz 'Bir Yetim Sevgilin Olsun' projesi kapsamında 100 yetim çocuğa yönelik yemek etkinliğimiz oldu. Ayrıca gönüllü dostlarımızın bize göndermiş olduğu hediyeleri kendilerine takdim ettik." dedi.

Çocuklar da etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Sevgililer Günü, Umut Derneği, Batman, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da Sevgililer Günü dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik - Son Dakika


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