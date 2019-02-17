Batman'da Siyer Sınavı Yapıldı
1 saat önce
Batman'da Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından umre ödüllü siyer sınavı yapıldı.
Batman
'da Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından umre ödüllü siyer sınavı yapıldı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı Tanıtım ve Medya Başkanı Feyzi Aydın
, "O'nu Oku O'nu Yaşa" sloganıyla gerçekleştirilen umre ödüllü siyer sınavına 17 bin kişinin katıldığını söyledi.
Sınavı 39 merkezde yaptıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:
"Sınava girenler bu sınavla Peygamberimizin hayatını okudular ve onun hayatından kendilerine dersler çıkardılar. Vatandaşların Peygamber efendimizin hayatını okumalarını ve hayatlarına ona göre yön vermelerini istiyoruz. İnsanları yaşadıkları sıkıntılardan kurtarıp Peygamberimizin hayatıyla tanıştırmak istedik. Hayatımızın her noktasında Peygamberimizin hayatını örnek alırsak ancak huzur bulabiliriz."
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:31 Kaynak: AA
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