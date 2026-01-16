Batman\'da Tır-Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Batman'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emek Bulvarı OSB yolu üzerinde tır ile minibüs çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafikte aksamalar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN