Batman’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman kent merkezinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BATMAN