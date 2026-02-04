Batman’da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman’da Trafik Kazası: 1 Yaralı
04.02.2026 11:33
Batman merkezde minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman kent merkezinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Batman Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, İnceleme, Trafik, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman’da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Batman’da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
