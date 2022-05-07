Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak - Son Dakika
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Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak

07.05.2022 12:15
Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de şampiyon olan Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamasına kapsamında planlanan Hande Yener konserine dair 'müstehcenlik' iddiasıyla kampanya başlatıldı. HÜDAPAR'ın ardından Saadet ve Yeniden Refah partileri de Hande Yener'i hedef göstererek, kutlama konserini engellemeye yönelik çağrıda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de bulunan Batman Petrolspor'un ligi şampiyon olarak bitirmesi ve 2. Lig'e yükselmesinin ardından yapılacak Hande Yener konseri öncesinde başlayan tartışmaya siyasi partilerin Batman temsilcileri de dahil oldu.

Batman'da üç partiden 'Hande Yener'i istemiyoruz' kampanyası: Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Batman İl Başkanlığının başını çektiği çağrılar Twitter kampanyasına dönüşmüş, açılan "Konser İptal Edilsin" etiketi Twitter'ın Trend Topic listesine girmişti. HÜDAPAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, Hande Yener konserinin, "müstehcenlik içerdiğini, inançlarına ve geleneklerini aykırı olduğunu" iddia etmişti.

SAADET VE YENİDEN REFAH PARTİLERİ DE KONSERE KARŞI

Saadet Partisi Batman İl Başkanı Mustafa Yıldız da Hande Yener konserinin yapılmasına karşı çıktı. Yıldız, "Petrolspor'un şampiyonluğunu kutlamak amacıyla düzenlemeyi planladığı Hande Yener konserinin iptal edilmesini istiyoruz.

Batman'da üç partiden 'Hande Yener'i istemiyoruz' kampanyası: Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak

Bu tür konserler halkımızın örf ve adetlerine uygun değildir. Maalesef son zamanlarda belediyemiz olsun, hükümetimiz olsun konserler adı altında sırf gençliğimizi bataklığa sürüklüyorlar, tahribat için her türlü çirkinliği yapıyorlar. Siz buralara verdiğiniz parayı yetime, fakire, öğrenciye, çiftçiye verseniz daha iyi olmaz mı? Millet perişan, herkes açız diyor siz kalkıp konser veriyorsunuz.

Batman'da üç partiden 'Hande Yener'i istemiyoruz' kampanyası: Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak

Başka bir şey bulamadınız mı? Bir de dindar bir nesil yetiştirmek istediğinizi söylüyorsunuz. Hangi dindar nesil?" diye konuştu.

'BATMAN'A ATEİST ŞARKICI GETİRİLDİ'

Yeniden Refah Partisi Batman İl Başkanı Ziyaulhak Yamaç ise yaptığı açıklamada, "Batman'da kayyım belediyesinden bu yana sürekli birtakım konsereler yapılıyor. Hem etkili kişiler hem de yetkililer nezdinde biz bu konserler hakkındaki görüşümüzü, tepkimizi dile getirdik." dedi.

Batman'da üç partiden 'Hande Yener'i istemiyoruz' kampanyası: Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak

Yamaç ayrıca "Ekonomik krizin çok derin olduğu, insanları etkilediği şu dönmede kalkıp da bu tür konserlere bu kadar bütçenin ayrılmasını biz doğru bulmuyoruz. Geçenlerde de bir sanatçı getirildi, Güney Koreli. Ateist bir sanatçı olduğu belirtildi. Batman gibi muhafazakâr bir şehirde bu tür sanatçıları getirip de biz Batman'ı rehabilite ediyoruz demeleri hiç inandırıcı gelmiyor" dedi.

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SON DAKİKA: Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak - Son Dakika
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