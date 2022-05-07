Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de bulunan Batman Petrolspor'un ligi şampiyon olarak bitirmesi ve 2. Lig'e yükselmesinin ardından yapılacak Hande Yener konseri öncesinde başlayan tartışmaya siyasi partilerin Batman temsilcileri de dahil oldu.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Batman İl Başkanlığının başını çektiği çağrılar Twitter kampanyasına dönüşmüş, açılan "Konser İptal Edilsin" etiketi Twitter'ın Trend Topic listesine girmişti. HÜDAPAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, Hande Yener konserinin, "müstehcenlik içerdiğini, inançlarına ve geleneklerini aykırı olduğunu" iddia etmişti.

SAADET VE YENİDEN REFAH PARTİLERİ DE KONSERE KARŞI

Saadet Partisi Batman İl Başkanı Mustafa Yıldız da Hande Yener konserinin yapılmasına karşı çıktı. Yıldız, "Petrolspor'un şampiyonluğunu kutlamak amacıyla düzenlemeyi planladığı Hande Yener konserinin iptal edilmesini istiyoruz.

Bu tür konserler halkımızın örf ve adetlerine uygun değildir. Maalesef son zamanlarda belediyemiz olsun, hükümetimiz olsun konserler adı altında sırf gençliğimizi bataklığa sürüklüyorlar, tahribat için her türlü çirkinliği yapıyorlar. Siz buralara verdiğiniz parayı yetime, fakire, öğrenciye, çiftçiye verseniz daha iyi olmaz mı? Millet perişan, herkes açız diyor siz kalkıp konser veriyorsunuz.

Başka bir şey bulamadınız mı? Bir de dindar bir nesil yetiştirmek istediğinizi söylüyorsunuz. Hangi dindar nesil?" diye konuştu.

'BATMAN'A ATEİST ŞARKICI GETİRİLDİ'

Yeniden Refah Partisi Batman İl Başkanı Ziyaulhak Yamaç ise yaptığı açıklamada, "Batman'da kayyım belediyesinden bu yana sürekli birtakım konsereler yapılıyor. Hem etkili kişiler hem de yetkililer nezdinde biz bu konserler hakkındaki görüşümüzü, tepkimizi dile getirdik." dedi.

Yamaç ayrıca "Ekonomik krizin çok derin olduğu, insanları etkilediği şu dönmede kalkıp da bu tür konserlere bu kadar bütçenin ayrılmasını biz doğru bulmuyoruz. Geçenlerde de bir sanatçı getirildi, Güney Koreli. Ateist bir sanatçı olduğu belirtildi. Batman gibi muhafazakâr bir şehirde bu tür sanatçıları getirip de biz Batman'ı rehabilite ediyoruz demeleri hiç inandırıcı gelmiyor" dedi.