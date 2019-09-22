Son Dakika Haberleri: Batman'da vatandaşlar sağlık için yürüdü
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Batman'da vatandaşlar sağlık için yürüdü

29 dakika önce

- Batman'da vatandaşlar sağlık için yürüdüBATMAN - Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu ile birlikte 81 ilde eş zamanlı 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

- Batman'da vatandaşlar sağlık için yürüdü

BATMAN - Batman Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu ile birlikte 81 ilde eş zamanlı 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

3 yaşından 93 yaşına kadar her yaştan vatandaşın katılım sağladığı yürüyüş saat 14.00'te Batman Park AVM önünde başlayıp Atatürk Parkı'nda son buldu. 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' etkinliğinin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapıldığını belirten Batman Gençlik Spor Şube Müdürü Burak Eren, "Bugün yapmış olduğumuz etkinlik tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan Herkes İçin Spor Federasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ile Gençlik Spor İl müdürlükleri bağlantısıyla yapılan bir yürüyüştür. Bunun amacı sağlık için beraber yürüyelim tüm Türkiye'de aynı zamanda yürüme amaçlı yapılmıştır. Gençlik spor yurtlarımız ilimizin protokolleri yürüyüşe katılmıştır. Bu yürüyüşün yapılma amacı sporu sevdirmek sporu her kesime yaymak hayatımızın içerisinde olabileceğini sağlık için spor yapabileceğimizi göstermektir. Bununla ilgili bütün spor tesislerimiz 24 saat halka açık hizmet vermektedir. 32 antrenör birlikte ücretsiz olarak kurslarımız devam etmektedir" dedi.

Yapılan etkinliğe Vali Yardımcısı Tuğba Polat, İl Genel Meclisi Başkanı Abdulvahap Akbaş, il protokolü ve binlerce genç katılım sağladı.

Batman'da vatandaşlar sağlık için yürüdü

Türkiye, Batman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:31 Kaynak: İHA
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