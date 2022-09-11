Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi

11.09.2022 15:18
Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

H.G. idaresindeki traktöre binen 72 yaşındaki Salih Özmen, Kırkat Göleti mevkisinde araçtan düştü.

Ağır yaralanan Özmen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü H.G'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Özmen'in cenazesi ilçedeki Pınarbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı BATMAN GERCÜŞ' TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI ;4 YARALI BATMAN GERCÜŞ' TE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI ;4 YARALI
Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:43 ABD'nin koruduğu Miçotakis tahriklerine Türkçe devam etti: Dayılık yok
14:34 Diplomaside şah çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Putin ve Biden ile yüz yüze görüşecek
13:58 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de para, pasaport ve milli marş başta olmak üzere birçok şey dönüşüme uğrayacak
13:41 ABD'de maymun çiçeği skandalı! Biden'ın kurduğu ekibin başına getirdiği Yunan asıllı doktorun şeytana taptığı ortaya çıktı
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:08 Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon Miçotakis'in ABD'ye yaptığı şikayetle başladı
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 15:18:07. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement