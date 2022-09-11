Ağır yaralanan Özmen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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