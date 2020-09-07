Batman 'kırmızıya döndü', en güvenli yer olarak asri mezarlık kaldı - Son Dakika

Batman 'kırmızıya döndü', en güvenli yer olarak asri mezarlık kaldı

BATMAN - Artan korona virüs vakalarının ardından Batman risk haritası neredeyse tamamen kırmızıya döndü. Haritada en güvenli bölgelerden birinin 'Asri Mezarlık' olması ise dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığının mobil uygulaması olan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında korona virüs vakalarının bulunduğu riskli alanları gösteren Batman'ın risk haritası her geçen gün kırmızıya dönüşürken, harita üzerinde en güvenli bölgelerden birinin 'Asri Mezarlık' olması dikkat çekti. Vatandaşlardan Mustafa Seven, "Burası Batman Asri Mezarlığı, Sağlık Bakanlığının mobil uygulaması 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında il haritası veriliyor, orada vakalar il haritasına yansıması gösteriliyor. Harita Batman'da son günlerde artan korona virüs vakalarının ardından neredeyse tamamen kırmızıya büründü, yalnız haritanın bir bölümünde Asri Mezarlık temiz gözüküyor. Yani anlayacağınız en güvenli yer asri mezarlık haritada gözüküyor. Bu nedenle insanlar gönül rahatlığıyla gelip ölmüşleriyle hasbihal edebilecekleri Fatiha okuyabilecekleri en güvenli yer burası görünüyor. Geri kalan haritanın tamamı kırmızıya büründü" dedi.