SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de - Son Dakika
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SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de

18.04.2022 14:25

Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'deArif ARSLAN / BATMAN, (DHA) - Batman Petrolspor sahasında konuk ettiği Hendekspor'u 2-1 mağlup ederek, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu ve 16 yıl aradan sonra yeniden TFF 2'nci Lig'e yükseldi.

Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de

Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA) - Batman Petrolspor sahasında konuk ettiği Hendekspor'u 2-1 mağlup ederek, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu ve 16 yıl aradan sonra yeniden TFF 2'nci Lig'e yükseldi.

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup 31'inci haftasında Batman Petrolspor ile Hendekspor karşı karşıya geldi. Yeni Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 9'uncu dakikada Hendeksporlu Yavuz Alemdar'ın golüyle 1-0 geriye düştü. Aykut Çift'in 28'inci dakikada bulduğu gol ile eşitliği yakalayan ev sahibi ekip, 67'nci dakikada Akın Akman'ın golüyle 2-1 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Batman Petrolspor puanını 68'e çıkararak, en yakın rakibi Kütahyaspor ile arasındaki farkı 11'e çıkararak, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ev sahibi ekibin 16 yıllık 2'nci Lig hasreti sona ererken, taraftarlar sahaya inerek şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Şehir merkezinde vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturup, şampiyonluğu kutladı.

Kulüp başkanı Abdulvahap Akbaş, sezon öncesinde futbolseverlere söz verdikleri şampiyonluğu yaşatmanın sevinci içinde olduklarını ifade etti. Büyük destek gördükleri Vali ve Belediye Başkanı Vekili Hulusi Şahin'e teşekkür eden Akbaş, "Batman'ın hak ettiği bir şampiyonluktu. Şampiyonluğu tüm Batmanlılara armağan ediyoruz" dedi.

Gruplarında lider olan takımlar arasında en erken şampiyonluğunu ilan eden Batman'ın 3'üncü Lig temsilcisine ilk resmi kutlama da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. (DHA)

SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
SPOR Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de

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Kaynak: DHA

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