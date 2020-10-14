Batman Umut Kervanı'ndan öğrencilere kırtasiye ve gıda yardımı - Son Dakika

Batman Umut Kervanı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve gıda yardımı yapıldı.

Batman Umut Kervanı Başkanı Mehmet Ali Işık, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli yardımda bulunduklarını belirtilerek, yapılan yardımlardan birinin de öğrencilere kırtasiye ve gıda desteği sunmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 300 muhtaç öğrenciye kırtasiye ve gıda paketi ulaştırdıklarını aktaran Işık, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz pandemi günlerine rağmen Umut Kervanı olarak her aya bir faaliyet yaparak yolumuza devam etmekteyiz. 2005 yılında bugüne kadar yaptığımız ayni ve nakdi yardımlarla imkanlar dahilinde mağdur ve muhtaç ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bugün de aylık olarak yapmış olduğumuz yardımlar kapsamında 160 aileye 100 lira değerinde gıda paketi ve 300 muhtaç öğrencimize de 150 lira değerinde kırtasiye ve gıda yardımında bulunduk."

İmkanları ölçüsünde öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını kısmen de olsa gidermeye çalıştıklarını dile getiren Işık, "Dağıttığımız gıda paketlerimizin içinde temel gıda malzemesi olarak sıvı yağ, pirinç, mercimek, bulgur, makarna, tuz, çay ve şeker bulunmakta. Kırtasiye olarak sınıf kategorisine göre çanta, kalem, silgi ve defter gibi öğrencilerin gereksinim duyduğu ihtiyaçları temin ederek muhtaçlara ulaştırdık." dedi.