Batman Üniversitesi'nde GES ile Su Enerjisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batman Üniversitesi'nde GES ile Su Enerjisi

Batman Üniversitesi\'nde GES ile Su Enerjisi
05.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Üniversitesi, GES ile su kuyularının elektriğini karşılayarak 600 bin lira tasarruf hedefliyor.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsüne su sağlayan iki su kuyusunun elektriğini kurulan güneş enerjisi santrali (GES) karşılıyor.

Batman Üniversitesi tarafından Batı Raman Kampüsünün enerji maliyetlerini düşürmek, karbon salınımını azaltmak, doğal kaynakları korumak ve Türkiye'nin yeşil enerjideki dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla GES projesi kuruldu.

Santralde yer alan 180 panelden elde edilen enerjiyle kampüsün su ihtiyacını karşılayan 3 su kuyusundan 2'sinin elektriği güneşten karşılanıyor.

Projeyle üniversitenin enerji giderlerinde yıllık yaklaşık 600 bin lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, üniversitelerinin enerji alanında ihtisas üniversitesi olduğunu söyledi.

Batı Raman Kampüsünün yaklaşık 8 bin dönüm alan üzerine konuşlanmış durumda olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Ortalama 16 bin kişinin barındığı bu alandaki 2 su kuyumuzun enerjisini 180 güneş enerjisi paneliyle karşılama yoluna gittik. GES projesiyle merkezi bütçeden üniversitemize ayrılan ödeneklerde enerji giderinde yıllık yaklaşık 600 bin lira tasarruf etme imkanına kavuştuk."

Demir, üniversitedeki tasarruflarını ve araştırmalarını katlayarak artıracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Batman Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi'nde GES ile Su Enerjisi - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:02:45. #7.11#
SON DAKİKA: Batman Üniversitesi'nde GES ile Su Enerjisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.