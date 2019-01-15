Son Dakika Haberleri: Batman Valiliğinden Sahte Rapor Açıklaması

Batman Valiliğinden Sahte Rapor Açıklaması

1 saat önce

Batman'da 2-11 Ocak tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik operasyonu düzenlendi.

Batman Valiliğinden Sahte Rapor Açıklaması, System.String[]
Batman'da 2-11 Ocak tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik operasyonu düzenlendi.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-11 Ocak 2019 tarihlerinde ardışık zamanlarda icra edilen operasyon sonucunda, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, kurulan bu örgütün faaliyeti kapsamında Resmi Belgede Sahtecilik, Askerlikten Tamamen veya Kısmen Kurtulmak için hile yapmak, menfaat temin etmek, görevi kötüye kullanmak suçlarını örgütlü olarak işleyen 16 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, ifadelerinin alınmasını müteakip adli makamlara sevk edilmişlerdir" denildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

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