BAU'den "uzanarak çalışmayın" uyarısı - Son Dakika

BAU'den "uzanarak çalışmayın" uyarısı

08.05.2021 09:57
BAU'den

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi Uzman Fizyoterapist Mirsad Alkan, evden çalışma sürecinde ergonomik olmayan ekipman kullanımı ve yanlış oturma pozisyonlarının tercihi ile duruş bozuklukları riskinin arttığını belirterek, "Özellikle aşırı yumuşak ya da aşırı...

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi Uzman Fizyoterapist Mirsad Alkan, evden çalışma sürecinde ergonomik olmayan ekipman kullanımı ve yanlış oturma pozisyonlarının tercihi ile duruş bozuklukları riskinin arttığını belirterek, "Özellikle aşırı yumuşak ya da aşırı sert zeminlerde oturmak, öne kayarak oturmak, yatarak çalışmak gibi iş aktivitelerine ek olarak film izlemek, oyun oynamak, gibi uzun süre sabit pozisyonda kalınan eğlence aktivitelerinde de aynı durum söz konusudur." uyarısında bulundu.

Bahçeşehir Üniversitesi açıklamasına göre Alkan, evden çalışma ile doğru oturma alışkanlıklarının kaybedildiğini ve kişinin yatarak çalışma gibi sağlığa uygun olmayan davranışlarda bulunduğunu ifade etti.

Bu durumun ihmal edilen sakroiliak eklem ağrılarına neden olduğunu belirten Alkan, "Sakroiliak eklem ağrısı zamanla duruş bozukluğuna neden olur. İhmal edilerek tedavi edilmezse kalça eklemi ve omurga biyomekaniğini bozarak bacak boyu kısalığına ve skolyoz gelişimine varan çeşitli sorunlara neden olmaktadır." bilgisini verdi.

Salgın döneminde evden çalışma şekli yaygınken, uzun süre aynı pozisyonda çalışmanın da kas ve iskelet sistemi yapılarına ciddi zararlar verdiğini ifade ederek, "Omurga etkilenimi, fıtık, disk hastalıkları, omurga kemik şekillerinin bozulması, kas spazmları, tetik nokta ve gergin bant oluşumları gibi birçok probleme neden olabileceği gibi omurgada şekil bozukluklarına (skolyoz) da neden olabilmektedir." uyarısında bulundu.

Mekanik ağrı şikayetlerine neden oluyor

Alkan, omurga sağlığının korunmasında en önemli bileşenlerden birisi toplum arasında kuyruksokumu kemiği olarak bilinen sakrum (Omurganın alt kısmında büyük, üçgen şeklindeki kemik) kemiğinin korunması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sakrum kemiğinin leğen kemiği olarak bildiğimiz pelvis ile yaptığı sakroiliak eklemdeki açısal değişikler, ağrı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabilir. Bu durum sakroiliak eklem disfonsiyonu olarak tanımlanır. Sakroiliak eklem, özellikle öne kayarak oturma, yatarak çalışma gibi pozisyonlarda baskı altında kalmakta ve sakrum doğal açısı bozularak ciddi biyomekanik problemlere ve mekanik ağrı şikayetlerine neden olmaktadır.

Pandemi öncesi dönemde dahi oldukça yaygın görülen kuyruksokumu kemiği şikayetinin, pandemi koşullarında ergonomik olmayan ev ortamlarında uzun süreli çalışma ve fiziksel aktivite seviyelerindeki düşüşe bağlı olarak daha da artması söz konusudur.

Evden çalışma sürecinde ergonomik olmayan ekipman kullanımı ve yanlış oturma pozisyonlarının tercihi ile riskin arttığı düşünülmektedir. Özellikle aşırı yumuşak ya da aşırı sert zeminlerde oturmak, öne kayarak oturmak, yatarak çalışmak gibi iş aktivitelerine ek olarak film izlemek, oyun oynamak, gibi uzun süre sabit pozisyonda kalınan eğlence aktivitelerinde de aynı durum söz konusudur."

"Hatalı duruş ve topallayarak yürüyüşe neden olmakta"

Alkan, sakrum kemiğinde görülen pozisyon değişikliğinin zamanla diğer eklemleri de etkilediğini ifade ederek, özellikle omurga ve kalça eklemlerinin bu noktada kilit rol oynadığını kaydetti.

Alkan şu bilgileri verdi:

"Zamanla hatalı duruş alışkanlıkları kas yapılarının dengeli kuvvetini, dengesiz hale getirmekte ve kas kuvvetinin azalmasıyla ortaya çıkan ağrı neticesinde; hastalar ağrının daha az hissedildiği şekilde hareket etmek anlamına gelen antaljik duruş, antaljik yürüyüş gibi hatalı hareket davranışlarına başvurmaktadır.

Antaljik pozisyon tercihleri bazen de hasta farkında olmadan vücudun yönlendirmesi ile gerçekleşmekte ve mevcut mekanik bozuklukları kronik hale getirmektedir. Böyle bir durumda kas kuvveti desteğinin oldukça azalması ile birlikte kalçadan başlayarak tüm bacağı etkileyen topallayarak, oraklayarak, sekerek yürümek gibi bozukluklara neden olmaktadır."

"Bacak boyu kısalığı neticesinde de fonksiyonel skolyoz gelişimi görülebilmekte"

Alkan, omurga etkileniminin birçok ciddi hastalıklara davetiye çıkardığını belirterek, "Bu durumun fıtık, disk hastalıkları, omurga kemik şekillerinin bozulması, kas spazmları, tetik nokta ve gergin bant oluşumları gibi birçok probleme neden olabileceği gibi omurgada şekil bozukluklarına (skolyoz) da neden olabilmektedir. Skolyoz başlangıçta kas dengesizliğine bağlı fonksiyonel skolyoz olarak görülse de tedavi edilmemesi durumunda zamanla kemik yapıları bu duruma adapte olarak yapısal skolyoz haline gelebilmekte ve tedavi süreci zorlaşmaktadır.

Omurga etkilenimi olmaksızın bazı kalça etkilenimlerinde zahiri bacak boyu kısalığı neticesinde de fonksiyonel skolyoz gelişimi görülebilmektedir. Özellikle kısa sürede ciddi derecede boyu uzayan ergenlik dönemindeki çocukların bu hususta daha dikkatli olması gerekmekte ve mümkünse belirli aralıklarla sağlık kuruluşlarında risk açısından izlenmesi önerilmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"Kontrolsüz ağrı kesici kullanımı tehlikeli"

Mirsad Alkan, tedavi aşamasında kas kuvvet dengesizliklerini doğru şekilde düzeltmek için, etkilenen tüm yapıları kapsayan iyi planlanmış egzersiz programlarının kritik rol oynadığını ifade ederek, tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Alkan şunları kaydetti:

"Bu durumun tedavisinde tek seanslık tedaviler sağladıkları geçici rahatlama ile günlük yaşamı kolaylaştırmakta ancak uzun vadede sorunu kronik bir hastalık haline getirmektedir. Tek seanslık tedavilerin sonrasında iyileştiğini düşünen hastaların, devam eden süreçte ortaya çıkan ağrılarını gidermede sağlık kuruluşlarına başvurmak yerine ağrı kesici ilaçlara yönelmesi oldukça yaygın ve hatalı bir davranıştır.

Hatalı ağrı kesici kullanımı sonucu kişilerin ağrı eşiğinde meydana gelebilecek değişimler, uzun vadede kronik ağrı şikayetleri ile sonuçlanabilir. Bu nedenle ilaç kullanımları mutlaka hekim tarafından önerilen dozda olmalı ve kesin çözüm için uzman fizyoterapistlerin planladığı zamana yayılmış manuel terapi ve egzersiz programları ile tedaviye devam edilmelidir."

Bahçeşehir Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, oyunlar, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAU'den 'uzanarak çalışmayın' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı         
11:09
Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:03
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada         
10:24
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı         
09:51
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti         
09:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 11:33:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BAU'den "uzanarak çalışmayın" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement