Bayat'ta tüm camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Bayat Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçe genelindeki tüm camileri dezenfekte etti.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, camilerin insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duyguların, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği mabetlerdir olduğunu söyledi.

Camiler bir ibadet yeri olmakla birlikte toplumu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerler olduğunu belirten Başkan Ekrem Ünlü, "Toplum olarak birbirimize sıkıca bağlanmanın, bir arada kenetlenmenin en önemli kaynağı olan camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz; aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlenmişlerdir" dedi. - ÇORUM