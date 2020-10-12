Bayat'ta tüm camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Bayat'ta tüm camiler dezenfekte edildi

12.10.2020 14:27
Bayat'ta tüm camiler dezenfekte edildi, System.String[]

Bayat Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçe genelindeki tüm camileri dezenfekte etti.

Bayat Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçe genelindeki tüm camileri dezenfekte etti.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, camilerin insanların ortak bir yerde buluştuğu, kardeşlik duyguların, hoşgörü anlayışının, birbirimize olan sevginin güçlendiği mabetlerdir olduğunu söyledi.

Camiler bir ibadet yeri olmakla birlikte toplumu birleştirici özelliği ile insanın maneviyatını güçlendiren, moral veren yerler olduğunu belirten Başkan Ekrem Ünlü, "Toplum olarak birbirimize sıkıca bağlanmanın, bir arada kenetlenmenin en önemli kaynağı olan camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz; aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlenmişlerdir" dedi. - ÇORUM

Bayat'ta tüm camiler dezenfekte edildi
Bayat'ta tüm camiler dezenfekte edildi
Bayat'ta tüm camiler dezenfekte edildi

Ekrem Ünlü, Kardeşlik, toplum, Bayat, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bayat'ta tüm camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

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