Bayburt Belediyesinde Devir Teslim Töreni

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AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı

Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek