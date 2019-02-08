Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nden Başkan Memiş'e Ziyaret

İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Durmuş ve yönetim kurulu üyelerine yeni seçildikleri görevlerinde başarılar diledi.



Kendilerine gösterdiği ilgiden ve Bayburt için yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Memiş'e teşekkür eden Başkan Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulundular. - BAYBURT

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