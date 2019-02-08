Son Dakika Haberleri: Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nden Başkan Memiş'e Ziyaret

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nden Başkan Memiş'e Ziyaret

3 dakika önce

İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nden Başkan Memiş'e Ziyaret, System.String[]
İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Durmuş ve yönetim kurulu üyelerine yeni seçildikleri görevlerinde başarılar diledi.

Kendilerine gösterdiği ilgiden ve Bayburt için yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Memiş'e teşekkür eden Başkan Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarı temennisinde bulundular. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:22 Kaynak: İHA

Yaşam
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