Bayburt'ta 102 Su Tesisi Hizmete Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bayburt'ta 102 Su Tesisi Hizmete Sunuldu

Bayburt\'ta 102 Su Tesisi Hizmete Sunuldu
05.02.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 23 yılda Bayburt'ta 102 su tesisi tamamlandı, toplam maliyet 20 milyar 816 milyon TL.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Bayburt'ta 102 tesisin hizmete sunulduğunu bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Bayburt'a önemli su yatırımları kazandırdıklarını belirterek, "2003-2026 yılları arasında Bayburt'ta 12 baraj, 10 gölet, 12 sulama tesisi, 3 HES, içmesuyu, 2 arazi toplulaştırma ve 62 taşkın kontrol tesisi olmak üzere toplam 102 tesisi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu tesislerimizin toplam maliyet ise 20 milyar 816 milyon 762 bin 878 liradır." ifadelerini kullandı.

Bayburt'ta inşa edilen baraj ve göletlerle su depolamaya devam ettiklerinin altını çizen Balta, şu değerlendirmede bulundu:

"İçinde bulunduğumuz iklim koşullarını göz önünde bulundurursak suyun her damlası bizim için çok kıymetli. Bayburt ilimize son 23 yılda inşa ettiğimiz, Erikdibi, Pınargözü, Demirözü, Mehmet Aslan, Kırklartepe, Çayırözü, Kitre, Konursu, Sarımeşe, Soğukgöze, Taht ve Uluçayır barajlarının yanı sıra Eymür, Gökçedere, Danişment, Dövmekaya ve Kurugüney, Sakızlı, Saraycık, Suludere, Uğrak ve Yukarı Pınarlı göletleri ile birlikte 106,33 milyon metreküp depolama hacmine ulaştık.

DSİ olarak inşa ettiğimiz baraj ve göletlerin faydaya dönüşmesi için eş zamanlı olarak modern sulama tesisleri inşa ediyoruz. Bayburt'ta tamamlanan 12 sulama tesisi ile 16 bin 438 hektar devam eden 7 adet sulama tesisi ise kısmi olarak 1584 hektar toplamda ise 18 bin 22 hektar alan sulamaya açılmış ve yıllık 1 milyar 838 milyon 254 bin 200 lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Kuru tarımdan sulu tarıma geçen çiftçilerimizin böylelikle ürün yelpazeleri de genişlemiştir."

Balta, Bayburt'ta taşkın kontrol projeleri ile dereleri daha güvenli hale getirdiklerini vurguladı.

Son 23 yılda 62 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, 82 yerleşim yeri ve 4 bin 938 hektar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını aktaran Balta, "İnşaat yatırım safhasında ise 21 taşkın koruma tesisi bulunmaktadır. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllık 278 milyon 77 bin 800 lira zirai gelir artışı sağlandığını bildiren Balta, şunları kaydetti:

"Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ön yargı ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz."

Balta, Bayburt'ta 2025'te toplam maliyeti 900 milyon lira olan 11 tesisi tamamlayarak hizmete sunduklarlarını vurguladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bayburt, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta 102 Su Tesisi Hizmete Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:39:29. #7.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 102 Su Tesisi Hizmete Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.