Bayburt'ta 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı - Son Dakika

Bayburt'ta 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

6 saat önce

Bayburt'ta 1 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda il genelinde toplam 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulanacak.

Bayburt'ta 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı, System.String[]

Bayburt'ta 1 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda il genelinde toplam 160 bin 520 dekar tarım arazisi sulanacak.


Konuyla ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:


"Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.


Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.


Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.


DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir.


Bu kapsamda Dede Korkut diyarı Bayburt ilimizde 1 Mayıs tarihinde başlayacak olan 2020 yılı sulama sezonunda Bayburt ilimiz ve ilçelerimizde toplam 160.520 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Bayburt il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 160.520 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 91 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.


Bayburt ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Demirözü Sulaması işi kapsamında 112.600 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 65 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.


Bayburt ilimizde diğer en bir önemli projede Akşar Mehmet Aslan Sulamasıdır. İş kapsamında 19.310 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 13 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.


DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." - BAYBURT

1 Mayıs, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 03:02 Kaynak: İHA


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