Bayburt'ta Çatıdan Düşen Kar Araçları Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bayburt'ta Çatıdan Düşen Kar Araçları Zarar Verdi

Bayburt\'ta Çatıdan Düşen Kar Araçları Zarar Verdi
29.01.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta kar ve buz kütlelerinin düşmesi sonucu iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte binaların çatılarında biriken kar ve buz kütlelerinin düşmesi sonucu park halindeki iki araçta maddi hasar meydana geldi. Hurdaya dönen aracın üzerine kar yığının düşmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bayburt merkez Şehhayran Mahallesi Torun Sokak'ta yaşandı. Çatıda biriken kar ve buz kütlesi ani sıcaklık değişimi nedeniyle koparak, sokak üzerinde park halinde bulunan Muharrem Eryiğit'e ait otomobilin üzerine düştü. Düşen kar kütlesi nedeniyle aracın tavan kısmı çöktü, camları patladı. Eryiğit, kullanılamaz hale gelen aracını, onarım için sanayiye götürdü.

Aynı kar kütlesi, park halindeki Erhan Yıldırım'a ait araca da zarar verdi. Yıldırım'ın aracının kasası karla dolarken, araçta çizilmeler ve içe göçmeler oluştu.

Mahalle sakinleri, geçen yıl da aynı noktada benzer bir olayın yaşandığını ve bir aracın yine hurdaya döndüğünü ifade etti. Olayın ardından itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, çevredeki binaların çatılarında biriken kar ve buzları temizledi.

Aracında hasar oluşan Erhan Yıldırım, yaşanan duruma üzüldüğünü belirterek, "Hava sıcaklığının artmasıyla çatıda biriken buzlar eriyip araçlarımızın üzerine düştü. Benim aracımda ufak hasar var ama arkadaşımızın aracı neredeyse perte çıktı. Kış aylarında bu tür olaylar burada sık yaşanıyor" dedi.

Olay anında dükkanında bulunduğunu ve yüksek bir ses duyduğunu söyleyen esnaf İhsan Kocabey ise, "Yüksek bir ses duyduk, dışarı çıktığımızda karşı binanın çatısındaki karların aşağı düştüğünü gördük. Geçen yıl da aynı yerde benzer bir olay yaşanmıştı. itfaiye ekipleri gelip temizlik yaptı" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Bayburt, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta Çatıdan Düşen Kar Araçları Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:31:05. #7.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Çatıdan Düşen Kar Araçları Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.