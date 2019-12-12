Bayburt'ta kar yağışı bekleniliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt'ta kar yağışı bekleniliyor - Son Dakika

Bayburt'ta kar yağışı bekleniliyor

7 saat önce

Bayburt ve çevresinde bugün kar yağışı bekleniliyor.

Bayburt'ta kar yağışı bekleniliyor, System.String[]

Bayburt ve çevresinde bugün kar yağışı bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde Giresun'un iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.


Öte yandan geceleri en düşük hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt Kop Dağında önümüzdeki pazartesi gününe kadar kar yağışı etkili olacak. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı
"Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal

Son Dakika Haberleri
16:24 Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu - Son Dakika
16:24 Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçu hakim karşısına çıktı - Son Dakika
16:24 Gürcistan'da "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" protesto edildi - Son Dakika
16:19 KAEÜ'sinde ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika
16:19 Vali Akın eşi Saliha Akın ile huzurevini ziyaret etti - Son Dakika
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:28:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayburt'ta kar yağışı bekleniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]