Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Sıcak Hava

Bayburt'ta Sıcak Hava

21 dakika önce

Tarihi İpek Yolu güzergahında, Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında yer alan Bayburt'ta, hava sıcaklığı 15 dereceye ulaştı.

Bayburt'ta Sıcak Hava, System.String[]
Tarihi İpek Yolu güzergahında, Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında yer alan Bayburt'ta, hava sıcaklığı 15 dereceye ulaştı. Hafta sonu tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda vakit geçirdi.

Deniz seviyesinden 1550 metre yüksekte yer alan kentte hafta başında etkili olan kar yağışı hafta sonuyla birlikte güneşli ve sıcak havaya bıraktı.

Bayburt il merkezindeki vatandaşlar sıcak hava nedeniyle Çoruh Nehri kıyısı boyunca uzanan Şair Zihni Kent Ormanı'na gelerek piknik yapıp oyunlar oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:34 Kaynak: AA

Karadeniz, İpek Yolu, Bayburt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Mayıs'ta Sezona Veda Edecek Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 16:55:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta Sıcak Hava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]