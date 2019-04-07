Bayburt'ta Sıcak Hava
21 dakika önce
Tarihi İpek Yolu güzergahında, Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında yer alan Bayburt'ta, hava sıcaklığı 15 dereceye ulaştı.
Tarihi İpek Yolu
güzergahında, Karadeniz
ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında yer alan Bayburt
'ta, hava sıcaklığı 15 dereceye ulaştı. Hafta sonu tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda vakit geçirdi.
Deniz seviyesinden 1550 metre yüksekte yer alan kentte hafta başında etkili olan kar yağışı hafta sonuyla birlikte güneşli ve sıcak havaya bıraktı.
Bayburt il merkezindeki vatandaşlar sıcak hava nedeniyle Çoruh Nehri kıyısı boyunca uzanan Şair Zihni Kent Ormanı'na gelerek piknik yapıp oyunlar oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:34 Kaynak: AA
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