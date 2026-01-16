Bayburt Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Bayburt Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasında

16.01.2026 11:45
Vali Mustafa Eldivan, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve ödül için fotoğrafları seçti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Eldivan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Eldivan, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren Eldivan, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.

Eldivan, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasının, hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan önemli gelişmeleri güçlü görsellerle hafızalara kazıdığını belirterek, emeği geçen tüm foto muhabirlerine teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

