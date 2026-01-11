Bayburtspor'un Yeni Başkanı Bünyami Yazoğlu - Son Dakika
Bayburtspor'un Yeni Başkanı Bünyami Yazoğlu

Bayburtspor\'un Yeni Başkanı Bünyami Yazoğlu
11.01.2026 17:34
Bayburtspor'un genel kurulunda Bünyami Yazoğlu başkan seçildi. Yeni yönetimle hedef üst lig.

Bayburtspor Kulübü'nün genel kurulunda başkanlığa Bünyami Yazoğlu seçildi.

Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddeleri, faaliyet, hesap ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından tek liste ile yapılan seçimlerde başkanlığa Bünyami Yazoğlu seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, yeni yönetime başarılar diledi.

Yazoğlu da kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, her sene bir üst lige yükselme parolasıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bünyami Yazoğlu başkanlığında oluşan yönetimde, Abdurrahim Gürbüz, Ahmet Kocanumanoğlu, Ahmet Adıbeş, Armağan Büyükkarakaş, Ali Kağan Kuştul, Bahattin Yöney, Cemal Sarıhan, Cenk Demirhan, Emre Bayrak, Ertuğrul Haşlak, Eyüp İşaşır, Fahrettin Çırak, Hakan Kobal, İsmail Saraç, Kurban Haşlak, Murat Canpolat, Murat Demirhan, Mustafa Durmuş, Muharrem Eryiğit, Recep Çil, Serdar Kumbasar, Serdar Akkuşlu, Serdar Topçu ve Volkan Demirer yer aldı.

Kaynak: AA

