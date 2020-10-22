Baydilli pazar esnafını bir araya geldi - Son Dakika

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki pazar yerlerini ziyaret ederek pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaş ve esnaf buluşmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Baydilli ilçedeki pazar yerlerini ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla bir süre sohbet eden Başkan Baydilli sıkıntılarını ve taleplerini dinlerken, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını not aldı. Pazar esnafını pandemi nedeniyle maske kullanımı ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyaran Başkan Baydilli özellikle hem yoğun insan sirkülasyonu olan pazar yerlerinde maske ve olabildiğince mesafeye önem verilmesi gerektiğini iletti.

Baydilli, "Pazar esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelip sohbet etmek istedik. Ayrıca pandemi nedeniyle yoğun olan pazar yerlerinde maske, eldiven, hijyen ve mesafe konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini arkadaşlarımıza ilettik. Pandemi sürecini atlatmak için tedbirlere uyulması gerektiğini söyledik ve uyarılarda bulunduk. Pazar esnafımızın maske kullanımına dikkat ettiğini gördük ve memnuniyetimizi ifade ettik. Kurallara uyarak satış yapan tüm pazar esnafımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Baydilli pazarda karşılaştığı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekindi. - ŞANLIURFA