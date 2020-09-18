Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti - Son Dakika

Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti

Son şampiyon Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da sezonun açılış maçında şov yaptı. Schalke 04'ü konuk eden Münih ekibi, sahadan 8-0'lık flaş bir skorla galip ayrıldı ve iki takım arasındaki en büyük farkı elde etti. Alman devi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8-2'lik Barcelona galibiyetiyle büyük ses getirmişti.

Almanya Bundesliga'da sezonun açılış maçı tarihi bir skora sahne oldu.

Schalke 04'ü konuk eden Bayern Münih, rakibini 8-0 mağlup etti ve iki takım arasındaki en büyük farkı elde etti.

Kırmızı beyazlıların gollerini 4., 47. ve 59. dakikada Serge Gnabry, 19. dakikada Leon Goretzka, 31. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 69. dakikada Thomas Müller, 71. dakika Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala attı.

BARCELONA'YA DA 8 ATMIŞTI

Alman devi geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde 8-2'lik Barcelona galibiyetiyle büyük ses getirmişti.

Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti

Bayern Münih, Schalke 04, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 23:22

Son Dakika Spor Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

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