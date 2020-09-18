Bayern Münih, evinde Schalke 04'ü 8-0 mağlup etti
Son şampiyon Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da sezonun açılış maçında şov yaptı. Schalke 04'ü konuk eden Münih ekibi, sahadan 8-0'lık flaş bir skorla galip ayrıldı ve iki takım arasındaki en büyük farkı elde etti. Alman devi geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8-2'lik Barcelona galibiyetiyle büyük ses getirmişti.
Almanya Bundesliga'da sezonun açılış maçı tarihi bir skora sahne oldu.
Schalke 04'ü konuk eden Bayern Münih, rakibini 8-0 mağlup etti ve iki takım arasındaki en büyük farkı elde etti.
Kırmızı beyazlıların gollerini 4., 47. ve 59. dakikada Serge Gnabry, 19. dakikada Leon Goretzka, 31. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 69. dakikada Thomas Müller, 71. dakika Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala attı.
BARCELONA'YA DA 8 ATMIŞTI
Alman devi geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde 8-2'lik Barcelona galibiyetiyle büyük ses getirmişti.
Son Dakika Trump: Nisan 2021'e dek her Amerikalı'ya yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi