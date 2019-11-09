Son Dakika Haberleri: Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika Spor Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etti

Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etti

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etti, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.


Bayern Münih, Bundesliga'nın 11. haftasında Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.


Bavyera ekibi, 17. dakikada Robert Lewandowski'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47. dakikada Serge Gnabry ve 76. dakikada Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Mats Hummels'in topu kendi kalesine göndermesiyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 21'e çıkarırken, Borussia Dortmund 19 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, Bayern Münih, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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