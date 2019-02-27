Bayern Münih Transfer İçin Kolları Sıvadı

ALMAN devi Bayern Münih
yeni sezon için kadrosuna katacağı futbolcuların transferini mart ayı içinde bitirmek istiyor. Bayern Münih Alman milli takımının kadrosunda da bulunan Timo Werner
ve Kai Havertz 'ı yeni sezonda kadrosuna katmakta kararlı. İki genç yıldız için yüksek miktarda transfer ücreti de ödemeye hazır olan B. Münih, Alman milli takımını golcüsü de olan Timo Werner için kulübü RB Leipzig
ile tüm konularda anlaştığı basına sızan bilgiler arasında.YAZIN ALACAK
Timo Werner'in RB leipzig ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. RB Leipzig kulübü yıldız futbolcuyu 2020 yılında bedelsiz serbest bırakmak yerine 2019 yılında Bayern Münih'e satatarak para kazanmayı planlıyor. Timo Werner de bir yıldan beri kendisiyle ilgilenen B. Münih kulübüne gitmeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu daha önce transferiyle ilgili sorulan sorulara "RB Leipzig'den ayrılacaksam Almanya
'da gidilecek tek bir kulüp var" sözleriyle B. Münih'i işaret etmişti. Bayern Münih yönetimi ayrıca Leverkusen
'de forma giyen 19 yaşındaki Kai Havertz'i de renklerine bağlamak istiyor. Havertz'in Leverkusen ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Leverkusen Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa genç futbolcu takımdan ayrılmakta kararlı. Bavyera
ekibi bu futbolcu için yüklü bonservis ücreti ödemeye hazır. Alman devinin transfer listesinde iki futbolcu dışında da başka isimler de yer alıyor.REKOR ÜCET ÖDEYECEK
Bayern Münih'in renklerine bağlamak istediği bir diğer futbolcu da İspanyol ekibi Atletico Madrid
'de forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernández. Futbolcuyla her konuda anlaşan B. Münih, bu transfer için İspanyol takımına 80 milyon euro ödemek zorunda. Alman kulübü Hernandez'in sözleşmesinde 80 milyon euro karşılığında serbest kalır maddesini işletmek istiyor. Eğer B. Münih Fransız Hernadez'in transferini gerçekleştirirse kulüp tarihindeki en pahalı futbolcuyu almış oyacak. B. Münih daha önce yine bir Fransız olan Corentin Tolisso
için 41 milyon 500 bin euro transfer ücreti ödemişti. Şampiyonlar Ligi Kupası'na göz diken Bayern Münih, gelecek yıl için kadrosunu ayrıca Causa Callum Hudson-Odoi ve Fransız Nicolas Pepe
'yi de dahil etmek istiyor.