Bayern Münih, Wolfsburg'u 8-1 yendi

11.01.2026 22:45
Bayern Münih, Bundesliga'da Wolfsburg'u 8-1 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 16. haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u 8-1 mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, 5. dakikada Kilian Fischer'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Wolfsburg, 13. dakikada Dzenan Pejcinovic ile beraberliği yakaladı.

Beraberliğin ardından oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, 30. dakikada Luis Diaz ve 50. dakikada Michael Olise ile bulduğu gollerle 3-1 öne geçti.

Maçın 53. dakikasında Moritz Jenz'in kendi kalesine attığı golle skoru 4-1 yapan Bayern Münih, 68. dakikada Raphael Guerreiro, 69. dakikada Harry Kane ve 76. dakikada Michael Olise'nin golleriyle farkı 6'ya çıkardı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Leon Goretzka ile bir gol daha bulan ev sahibi takım, sahadan 8-1 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih bu sonuçla puanını 44'e çıkartırken, Wolfsburg ise 15 puanda kaldı.

Kaynak: AA

