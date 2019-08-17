Son Dakika Haberleri: Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı
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Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı

1 saat önce

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, ilk haftada Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk etti.

Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı, System.String[]
Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, ilk haftada Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. dakikasında Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti.

Hertha Berlin, 36. dakikada Dodi Lukebakio ve 39. dakikada Marko Grujic ile üst üste bulduğu gollerle skoru 2-1 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaparak skoru eşitledi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih-Hertha Berlin karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.
Robert Lewandowski, Bayern Münih, Hertha Bsc, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:52 
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