Son Dakika Haberleri: Bayındır Mahallesi'nde bahar şenliği yapıldı
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Bayındır Mahallesi'nde bahar şenliği yapıldı

12 saat önce

Çamlıdere ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde geleneksel bahar şenliği düzenlendi.

Bayındır Mahallesi'nde bahar şenliği yapıldı, System.String[]
Çamlıdere ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde geleneksel bahar şenliği düzenlendi.
Bayındır Mahallesi Meydanı'nda gerçekleşen şenlikte çok sayıda kişi bir araya geldi.
Şenliğe katılan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Diğer konuşmacılar da şenlikte amacın birlik ve beraberlik duygusunu artırtmak olduğunu aktardı.
Çamlıdere, Bayındır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:18 Kaynak: AA
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