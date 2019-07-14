Bayındır Mahallesi'nde bahar şenliği yapıldı
12 saat önce
Çamlıdere ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde geleneksel bahar şenliği düzenlendi.
Çamlıdere Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:18 Kaynak: AA
ilçesine bağlı Bayındır
Mahallesi'nde geleneksel bahar şenliği düzenlendi.
Bayındır Mahallesi Meydanı'nda gerçekleşen şenlikte çok sayıda kişi bir araya geldi.
Şenliğe katılan Kızılcahamam
Belediye Başkanı Süleyman Acar
da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Diğer konuşmacılar da şenlikte amacın birlik ve beraberlik duygusunu artırtmak olduğunu aktardı.
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