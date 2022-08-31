Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım

31.08.2022 22:53

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Samsun'daki TEKNOFEST alanını ziyaret etmesi hakkında konuştu. Sürpriz ziyarete şaşırdığını söyleyen Bayraktar, "Kılıçdaroğlu, CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kaldı, kalıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun'da TEKNOFEST alanını ilk kez ziyaret etmesi hayli ilgi çekti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış Özel programında Serhat İbrahimoğlu ve Mete Yarar'ın sorularını yanıtladığı sırada, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti hakkında da yorumda bulundu.

"SİHA'LARA İFTİRALARA SESSİZ KALIYOR"

Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekillerin SİHA'lar konusundaki iftiralarına sessiz kaldığını belirterek, "SİHA'larımıza iftira attığını görüyoruz. Ve bunlarla alakalı sessiz kalınıyor. Rahmetli babam da çok rahatsızdı. Yıllar önce bizim fabrikamızı ziyaret ettiği doğru, ben de kendisine saatlerce sunum yaptım. O zaman da kendisi çok etkilenmişti. Ama maalesef biz o samimi tutumu göremiyoruz" dedi.

Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretiyle ilgili yorum: SİHA'lara İftiralara sessiz kaldı

"İLK KEZ GELMESİNE ŞAŞIRDIM"

Bayraktar'ın konuyla ilgili açıklamalarının tamamı ise şu şekilde: "İlk kez gelmiş oldu. Biz geçtiğimiz yıl yine davetimizi yinelemiştik ama beşinci yılında ziyaret etti. Elbette şaşırdım. Genel başkan yardımcıları vakfımıza iftira atmıştı. Biz CHP'li İBB ile birlikte bir yıl kadar çalışma yürüttük, hatta TEKNOFEST düzenledik. TEKNOFEST'i CHP'li İBB bizim üstümüze yapmadı, paydaşı oldular. Sağ olsunlar ama maalesef genel başkan yardımcıları bize o dönemde 'kamu kaynaklarının bize aktarıldığına dair' iftiralarda bulundu. Sonra kendi belediyeleri bunu mahkemede yalanladı. Mahkemeler de kazanıldı hatta epey bir tazminat aldık. O tazminatları da ahlaklı haber yapacak basın mensupları yetişsin diye iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vermeyi seçtik. T3 Vakfı kimseden bir kuruş bağış kabul etmiyor ama bağışları etik kurallara bağlı basın mensupları yetiştirmek için kullanıyor.

Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretiyle ilgili yorum: SİHA'lara İftiralara sessiz kaldı

"BABAM DA ÇOK RAHATSIZDI"

Allah'a şükür Baykar'ın imkanları var. Gelirlerimizin yüzde 90'dan fazlası yurt dışı ihracattan geliyor. Elbette Kılıçdaroğlu'nun kendisinin gelmesi, desteklemesi bizi mutlu eder. Ama kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik şekilde CHP'li bazı vekillerin hem vakfımıza, hem Baykar'a hem İHA'larımıza, SİHA'larımıza iftira attığını görüyoruz. Ve bunlarla alakalı sessiz kalınıyor. Rahmetli babam da çok rahatsızdı. Yıllar önce bizim fabrikamızı ziyaret ettiği doğru, ben de kendisine saatlerce sunum yaptım. O zaman da kendisi çok etkilenmişti. Ama maalesef biz o samimi tutumu göremiyoruz."

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Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım - Son Dakika
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