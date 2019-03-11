Son Dakika Haberleri: Bayrak Asmak İçin Çıktığı Direkte Akıma Kapılan Genç Ağır Yaralandı

Bayrak Asmak İçin Çıktığı Direkte Akıma Kapılan Genç Ağır Yaralandı

33 dakika önce

Rize'nin Derepazarı ilçesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Bayrak Asmak İçin Çıktığı Direkte Akıma Kapılan Genç Ağır Yaralandı, System.String[]
Rize'nin Derepazarı ilçesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Derepazarı ilçesi Fıçıcılar Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan Muhammet Çelik (22), akıma kapılarak yere düştü. Olay yerine gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Rize, Derepazarı, Güncel
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