Bayrak Asmak İçin Çıktığı Direkte Akıma Kapılan Genç Ağır Yaralandı
33 dakika önce
Rize'nin Derepazarı ilçesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak ağır yaralandı.
Rize
'nin Derepazarı
ilçesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Derepazarı ilçesi Fıçıcılar Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan Muhammet Çelik (22), akıma kapılarak yere düştü. Olay yerine gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:21 Kaynak: İHA
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