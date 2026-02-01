Bayrak Sevgisi ile Yeni Dönem Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli kimliğimizin sembolü şanlı bayrağımızın sevgisiyle yoğrulmuş, değerlerine bağlı bilinçli nesiller yetiştirmek ortak hedefimizdir." ifadesini kullandı.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Tekin, yarıyıl tatilinin ardından yarın ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını ifade etti.

Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milli kimliğimizin sembolü şanlı bayrağımızın sevgisiyle yoğrulmuş, değerlerine bağlı bilinçli nesiller yetiştirmek ortak hedefimizdir. Yeni dönemin ilk gününde öğrencilerimiz, okullarını Türk bayrağımızla donatacak resim, şiir ve afiş çalışmalarıyla bayrak sevgisini yaşayarak öğrenecek. Bu değerli çalışmalarda tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik edecek öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum."