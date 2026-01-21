Bayraklı atlı tur

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir esnaf, at üstünde sırtına astığı Türk bayrağı ve elinde Göktürk bayrağı ile tur attı.

İlçede esnaflık yapan Avni Bozkurt, geçtiğimiz gün yaşanan bayrak olayının ardından sırtına astığı Türk bayrağı ve elinde Göktürk bayrağı ile atına binerek ilçe çarşısı içerisinde tur attı. Bozkurt, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağını indirme olayını ve olayı gerçekleştirenleri kınadığını söyledi. - KAYSERİ