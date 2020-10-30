Bayraklı'da 'Ayak Tenisi Turnuvası' sonuçlandı

Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. 2 gün boyunca süren ve çekişmeli müsabakalara sahne olan organizasyonda dereceye girenlere kupa, madalya ve ödül verildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da etkinliğe katılarak, final maçlarını tribünden izledi.

Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde gerçekleşen turnuvaya 64 takım 320 sporcuyla katıldı. Organizasyonda Kemalpaşa 1881 takımını yenen Çiğligücü şampiyon olmayı başardı. Miratakan takımı ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın final karşılaşmaları öncesinde İzmir'in yetiştirdiği ünlü futbolcular ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi ile kulübün yöneticileri gösteri maçı yaptı. Futbolcular sahaya üzerinde 'Atam izindeyiz' yazılı pankartla çıktı. Dereceye giren takımlara ödüller ile turnuvaya renk katan ünlü futbolculara plaketlerini Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman verdi. - İZMİR