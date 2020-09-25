Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi - Son Dakika

Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Amasya'daki Ziraat Odaları ile gerçekleştirdiği toplantıda, Amasya tarımının ve çiftçilerinin sorun ve beklentileri hakkında ilgili bakanlıklara iletilmek üzere bilgi aldı.

Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Amasya'daki Ziraat Odaları ile gerçekleştirdiği toplantıda, Amasya tarımının ve çiftçilerinin sorun ve beklentileri hakkında ilgili bakanlıklara iletilmek üzere bilgi aldı.

Konferansa, Amasya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkan Vekili olarak katılan Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, "Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ve değerli ziraat odası başkanlarımızla birlikte çiftçilerimizin ilettiği sorunlar ve çözümleri üzerine verimli bir toplantı daha gerçekleştirdik. Toplantıda ilimiz ve ilçelerimizde bitkisel ve hayvansal üretimde yaşanan sorunlar, üretim için gerekli olan gübre, tohum, ilaç, mazot, yem, elektrik vb. temel girdilerin maliyelerinin yüksek olmasından kaynaklanan mağduriyetler, kapalı sistem sulama, ilimiz de yetiştirilen ürünler ve desteklerde çiftçilerimizin beklentileri, elektrik ve sulama borçlarından dolayı tarımsal desteklemelere konan blokeler ve kesintiler, çiftçi borçları, erteleme, yapılandırma talepleri ve finansal sorunlar, ihracat, nakliye ve pazarlamada yaşanan sorunlar ve beklentiler ve diğer konular hakkında sorunlar, çözüm önerileri ve beklentiler masaya yatırıldı. Toplantı hazırlanan detaylı raporun ilgili bakanlıklara iletilmesi ile son buldu" dedi. - AMASYA

Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi
Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi
Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Suluova, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayraktar, Amasya'daki ziraat odalarının taleplerini dinledi - Son Dakika Ekonomi

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