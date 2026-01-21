Bayraktar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bayraktar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

21.01.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı'nın oylamasında seçtiği fotoğraflarla farklı kategorilere dikkat çekti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bayraktar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını seçen Bayraktar, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle açlığın yol açtığı yıkımı gözler önüne seren fotoğrafını tercih eden Bayraktar, "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafına oy verdi.

"TEKNOFEST'in misyonunu hem milletimizle hem de tüm dünyayla paylaştı"

Bu yıl oylamada yer alan "Gazze: Açlık" kategorisine ilişkin görüşlerini de paylaşan Bayraktar, dünyanın sürüklendiği bu karanlık ahvalden, medeniyetin güneş yüzlü çocuklarının, medeniyetin hürriyet, adalet, iyilik ve merhamet değerlerinden aldığı ilhamla dünyayı kurtuluşa ulaştıracağını söyledi.

Anadolu Ajansının, aynı zamanda TEKNOFEST'te de kendilerinin yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"İlk yıldan beri TEKNOFEST'in misyonunu hem milletimizle hem de tüm dünyayla paylaştı. Hakikaten de büyük bir ruhla, büyük bir liyakatle ve donanımla yaptıklarına şahit oldum. Her yıl bu fotoğraflar tarihin o anını yaşatma açısından, duygusuyla beraber her biri birer sanat eseri gibi. Ben yürekten tebrik ediyorum; bu kareleri insanlıkla, medeniyetimizle ve milletimizle paylaştıkları için."

Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraktar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Torreira’dan ayrılık iddialarına yanıt Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

10:29
Ve mutlu son Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:57
Togg’dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 10:39:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Bayraktar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.