Bayraktaroğlu, Knighton ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard Knighton'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşının çaldığı törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Orgeneral Knighton ve beraberindeki heyetle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
