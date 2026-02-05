Bayraktaroğlu, Knighton'u Karşıladı

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Sir Richard Knighton'u Genelkurmay Başkanlığı'ndaki tören ile karşıladı.
Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard Knighton ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Genelkurmay Başkanlığında resmi tören ile karşılandı.
