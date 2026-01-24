Bayraktaroğlu'ndan NATO Toplantısı - Son Dakika
Dünya

Bayraktaroğlu'ndan NATO Toplantısı

Bayraktaroğlu\'ndan NATO Toplantısı
24.01.2026 15:09
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Brüksel'deki NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın Brüksel kentinde çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 21-22 Ocak tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Zirve kapsamında Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO yetkilileri ve müttefik ülke genelkurmay başkanlarıyla bir araya geldi. Bayraktaroğlu'nun ikili görüşme gerçekleştirdiği isimler şu şekilde:

"NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone, NATO Müttefik Yüksek Dönüşüm Komutanı Oramiral Pierre Vandier, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji, Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano, Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hiroaki Uchikura, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski ve Portekiz Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jose Nunes da Fonseca."

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bayraktaroğlu'ndan NATO Toplantısı - Son Dakika

