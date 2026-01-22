Bayraktaroğlu ve Caine Görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında; ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
