Bayraktaroğlu ve Caine Görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında; ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.