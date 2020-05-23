Bayram boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz - Son Dakika

Ramazan Bayramı dolayısıyla karayolları genel müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 27 Mayıs Çarşamba günü sabah 07.00'a kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollarla köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Bu süre boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmazken, Yap-İşlet-Devret projelerinde uygulama aktif olmayacak.

Ayrıca Marmaray seferleri de 26 Mayıs Salı günü saat 24.00'a kadar ücretsiz olacak.

(İHA)