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Bayram hediyeleri MediaMarkt'tan

1 saat önce

MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak hediyeli bayram indirimlerini başlattı.

Bayram hediyeleri MediaMarkt'tan, System.String[]
MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de geçerli olacak hediyeli bayram indirimlerini başlattı.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Kurban Bayramı boyunca sürecek indirimli ve taksitli kampanya başlattı. Televizyondan bilgisayarlara, derin donduruculardan kıyma makinelerine ve pişirme gereçlerine kadar binlerce üründe geçerli olan indirimlerde akıllı telefonlar öne çıktı.
MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de 14 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek kampanya ile pek çok akıllı telefon indirime girecekken, Oppo RXI7 NEO 128 GB akıllı telefon alan teknolojiseverlere Korkmaz Mia Blender Set, Huawei P30 LITE 128 GB akıllı telefon alanlara ise Homend 1711 çelik çay makinesi hediye edilecek.
Oppo RXI7 NEO 128 GB 2 bin 799 TL'den, Huawei P30 LITE 128 GB ise 3 bin 199 TL'den satışa sunuluyor.
Kurban Bayramı, Huawei, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:10 Kaynak: AA
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