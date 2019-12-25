Bayram Toysal: "Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayram Toysal: 'Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik' - Son Dakika Spor

Bayram Toysal: "Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik"

6 saat önce

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-beyazlılar, pas ve kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Bayram Toysal:

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-beyazlılar, pas ve kondisyon çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.


Bayram Toysal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi.


Karşılaşacakları Bursaspor'un iyi bir takım olduğuna değinen Toysal, camia olarak bu maçtan beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı.


Ligin ilk yarısındaki son maçı da kayıpsız geçmek istediklerini belirten Toysal, "Cebimizde ciddi anlamda bonus biriktirdik. Biz bu bonusu Bursaspor müsabakasında dağıtmak istemiyoruz." dedi.


Bu nedenle bilinçli, inançlı ve istekli bir şekilde karşılaşmaya hazırlandıklarını dile getiren Toysal, eleştirilere açık olduklarını da sözlerine ekledi.


Savunma oyuncusu Furkan Şeker de Bursaspor deplasmanından puanla dönmek istediklerini kaydetti.


Hatayspor, 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.


Hatayspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:04 
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