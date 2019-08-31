Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te tohum takas şenliği
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Bayramiç'te tohum takas şenliği

1 saat önce

Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen "24. İda Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında, "6. Tohum Takas ve Yerel Ürünler Şenliği" yapıldı.

Bayramiç'te tohum takas şenliği, System.String[]

Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen "24. İda Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında, "6. Tohum Takas ve Yerel Ürünler Şenliği" yapıldı.

Belediye Başkanı Mert Uygun'un ev sahipliğinde kapalı pazar alanında yapılan şenliğin açılışına CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, CHP Bayramiç İlçe Başkanı Süruri Savaş, Romanya Campia Turzii Belediye Başkanı Dorin Nicolae Lojigan, çevre il ve ilçelerden konuklar ile çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar kurulan stantları gezerek el işi hediyelikleri ve gıda ürünlerini inceledi.

Şenlik çerçevesinde İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer'in katılımcısı olduğu Kırsalda Kadın İşbirliği Çalıştayı, Zeytin ve Zeytinyağı Çalıştayı, Kır-Kent Ağı Paneli ve Kooperatifçilik Çalıştayı da gerçekleştirildi.

Yerel tohumların takas edilmesi ve Grup Samar'ın müzik dinletisiyle süren şenlikte gün boyu Çocuk Sokağı ve atölye etkinliklerine yer verildi.

Ali Kemal Mert, Bayramiç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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