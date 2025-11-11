Bayrampaşa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Bayrampaşa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

11.11.2025 15:26
Bayrampaşa Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bayrampaşa Millet Bahçesi'nde fidan dikim etkinliği düzenledi. Etkinliğe belediye yetkilileri katılarak çevrenin yeşil kalması gerektiğine dikkat çekti.

(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediyesi tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bayrampaşa Millet Bahçesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bayrampaşa Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Bayrampaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar katıldı. Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte temiz ve yeşil bir çevrenin önemine vurgu yapan Akın, "Gelecek kuşaklara daha yeşil ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için mücadele ediyoruz. Yeşil alanlar ve ormanlar geçmişten geleceğe taşımamız gereken miraslardır" dedi.

Kaynak: ANKA

