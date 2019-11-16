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Bayrampaşa'da banka soyan kişi tutuklandı

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'da banka soyan ve kaçarken vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edilen şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa'da banka soyan kişi tutuklandı, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da banka soyan ve kaçarken vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edilen şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa, Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde geçen çarşamba günü meydana gelen olayda bankaya giren Hakan K. isimli silahlı şüpheli soygun yapmıştı. Hakan K.  poşete koyduğu paralarla kaçarken vatandaşlar tarafından yakalanarak, polise teslim edilmişti. Emniyette ifadesi, alınan Hakan K.'nın 6 Haziran'da da yine aynı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde silahlı gasp olayının şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Gasp mağduru Akif K. kendisine silah doğrultup çantasını gasp eden şüphelinin Hakan K. olduğunu teşhis etti. Emniyette perşembe günü işlemleri tamamlanan Hakan K. adliyeye sevk edildi. Hakan K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:28 Kaynak: DHA
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