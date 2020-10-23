Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı - Son Dakika

Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı

23.10.2020 17:22
Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı, System.String[]

BAYRAMPAŞA'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı.

BAYRAMPAŞA'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, çarşamba günü Kartaltepe Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında yaşandı. 17 yaşındaki B.T.  arkadaşıyla buluşarak özel ders aldığı yere doğru yola çıktı. Arkadaşıyla kaldırımda yürüyen genç kıza karşıdan gelen bir kişi bıçakla saldırdı. Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç kıza arkadaşı ve çevredeki esnaf yardım etti. Bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın bacağında yaklaşık 3 buçuk santimlik kesik oluştu ve 7 dikiş atıldı. Genç kız hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

I GURUPLARDA PAYLAŞILDI

Olayın ardından mahalle sakinleri ve esnaf dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunmak için saldırganın fotoğrafını WhatsApp gruplarında ve sosyal medya da paylaştı. Olaya şahit olan bir güvenlik görevlisi saldırganı sürekli gördüğünü söyleyerek, "Bir ses duydum. Koştum baktım bıçağı kızın bacağına saplamış. Sürekli buradan öğleden sonra geçiyor. Her gün görüyorum. Kızın bacağına saplamıştı durumu iyiydi. Müdahale ettik sonra ambulans geldi polis geldi. Dikkatli olunsun diye fotoğrafı gruplarda paylaşıldı" diye konuştu.

"HEPİMİZ İÇİN, MAHALLEMİZ İÇİN TEHDİT"Bir başka esnaf da saldırganın daha önce de birçok kez benzer suçlar işlediğini iddia ederek, "Burada bir komşu esnafımızın kızı bıçaklandı. Yanından geçerken kızları görüyor ve bıçaklayıp kaçıyor. Daha önce de bu şekilde suçlar işlemiş. Dosyası kabarık biri. Yakalandı ve bildiğim kadarıyla tutuklu durumda ama salınmasını istemiyoruz. Hepimiz için mahallemiz için tehdit. mahalle sakinleri de tepkili. Tedirginlik hepimiz yaşıyoruz. Gücünün yeteceği insanlara yapıyor bunu" şeklinde konuştu. Olayı anlatan Doğukan Altındal ise, "O sırada okuldan çıktım buraya doğru yürüyordum. Kızlar yürüyordu arabanın arkasından çıkan biri sebepsiz yere kızın bacağına sapladı. Kızın durumu iyiydi çok fazla bir şeyi yoktu kızın. Ben gördüğümde yerde bacağı sarılı bir şekilde yatıyordu. Ben tanımıyorum ama bu çevrede çok geziniyormuş. Daha önce de başkalarını bıçakladığı söyleniyor" dedi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri saldırganın Satılmış Demirtaş olduğunu belirledi. Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Demirtaş emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA Saldırı anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Arkadaşıyla birlikte yürüyen B.T. karşıdan gelen Satılmış Demirtaş'ın bıçaklı saldırısına uğruyor. Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç bir arabaya yaslanarak yardım bekliyor.

- İstanbul
Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı
Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı
Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı
Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı
Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı
Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı
Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı

Bayrampaşa, Saldırı, Polis, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırı - Son Dakika

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