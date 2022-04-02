Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki İşkent Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı blokun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında çatıda bulunan iki kümesteki güvercinler telef oldu.

Park halindeki araç da kullanılmaz hale geldi.

Sanayi sitesi çalışanlarından Halil Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kümesin birinde 200, diğerinde de 50'ye yakın güvercinin telef olduğunu söyledi.